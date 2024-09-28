"Квартал" висміяв Мар'яну Безуглу та Валерія Залужного — відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Зірки студії "Квартал 95" Володимир Остапчук та Ірина Сопонару висміяли народну депутатку Мар'яну Безуглу, яку звільнили з оборонного комітету Верховної Ради. Також пригадали і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Відео показали в YouTube.

Читайте також:

"Квартал" висміяв Мар'яну Безуглу та Валерія Залужного

Студія "Квартал 95" потролила народну депутатку Мар'яну Безуглу. Вони пригадали її звільнення з оборонного комітету Верховної Ради, нове призначення в комітет зовнішньої політики та взаємини з Петром Порошенком та Валерієм Залужним.

"Простіше кажучи, цим рішення Верховна рада розширила список тем, по яких Безугла може висловлюватись у Facebook. Як справжня дівчина Мар‘яна повинна була сказати парламенту: "Ааа, це не ти мене кидаєш. Це я сама від тебе йду", — посміялись гумористи.

Також вони не забули поговорити і про її взаємини з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним, який зараз призначений послом у Великій Британії.

"Нагадаємо, що Мар‘яна Безугла – це та жінка перед якою не встояв сам Валерій Залужний і поїхав до Великої Британії. Щойно він звикнув до нової посади, як Безугла стала до нього трохи ближчою", — сказали Остапчук та Сопонару.

Жартівливі дописи Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Водночас кварталівці пожартували і над п'ятим президентом України Петром Порошенком.

"Можливо, цим рішенням у Верховній Раді хотіли відбити бажання Петра Порошенка виїхати за кордон. Бо, якщо зовнішньою політикою буде займатись Безугла, то Петру Порошенку краще побути всередині, в Україні", — додали гумористи.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Ірина Сопонару вразила оголеними світлинами в мереживній білизні. Також гуморист Юрій Великий спародіював Рамзана Кадирова.