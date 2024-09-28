"Квартал" висміяв Мар'яну Безуглу та Валерія Залужного — відео

"Квартал 95" висміяв Мар'яну Безуглу та її взаємини з Порошенком — відео
Зірки студії "Квартал 95" Володимир Остапчук та Ірина Сопонару висміяли народну депутатку Мар'яну Безуглу, яку звільнили з оборонного комітету Верховної Ради. Також пригадали і п'ятого президента України Петра Порошенка.
Відео показали в YouTube.
"Квартал" висміяв Мар'яну Безуглу та Валерія Залужного
Студія "Квартал 95" потролила народну депутатку Мар'яну Безуглу. Вони пригадали її звільнення з оборонного комітету Верховної Ради, нове призначення в комітет зовнішньої політики та взаємини з Петром Порошенком та Валерієм Залужним.
"Простіше кажучи, цим рішення Верховна рада розширила список тем, по яких Безугла може висловлюватись у Facebook. Як справжня дівчина Мар‘яна повинна була сказати парламенту: "Ааа, це не ти мене кидаєш. Це я сама від тебе йду", — посміялись гумористи.
Також вони не забули поговорити і про її взаємини з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним, який зараз призначений послом у Великій Британії.
"Нагадаємо, що Мар‘яна Безугла – це та жінка перед якою не встояв сам Валерій Залужний і поїхав до Великої Британії. Щойно він звикнув до нової посади, як Безугла стала до нього трохи ближчою", — сказали Остапчук та Сопонару.
Водночас кварталівці пожартували і над п'ятим президентом України Петром Порошенком.
"Можливо, цим рішенням у Верховній Раді хотіли відбити бажання Петра Порошенка виїхати за кордон. Бо, якщо зовнішньою політикою буде займатись Безугла, то Петру Порошенку краще побути всередині, в Україні", — додали гумористи.
Нагадаємо, зірка "Кварталу" Ірина Сопонару вразила оголеними світлинами в мереживній білизні. Також гуморист Юрій Великий спародіював Рамзана Кадирова.
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