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Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами в мереживній білизні

27 вересня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ірина Сопонару похвалилася фігурою у білизні
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська актриса, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару поділилася із шанувальниками спокусливими кадрами. Зірка позувала в спокусливій мереживній білизні.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Insatgram.

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Ірина Сопонару в спокусливому образі

Акторка позувала перед камерою у ніжному мереживному комплекті бордового кольору, який доповнила напівпрозорим халатом із візерунками.

Доповнила свій образ Сопонару масивними сережками та макіяжем із густими віями.

"Усміхнена, добра, нетерпляча, емпатійна, іноді літл биччі, але справжня. І так, я працюю над собою, я хочу бути найкращою версією себе. Без осуду, без заздрощів, без злоби. І слава Богу, у мене все виходить", — написала актриса.

Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами у мереживній білизні - фото 1
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами в мереживній білизні - фото 2
Українська актриса Ірина Сопонару у мереживах. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами в мереживній білизні - фото 3
Українська актриса Ірина Сопонару у ніжному образі. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами у мереживній білизні - фото 4
Українська актриса Ірина Сопонару видалася у білизні. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українці у захваті від нової фотосесії актриси. Користувачі соцмереж захоплюються красою та фігурою зірки.

"Просто основний інстинкт від неймовірної Ірини Сопонарі. Сексуальна леді".

"Ви не те що з вогником, ви з величезним полум'ям".

"Така красива дівчинка. Дуже сексуально! Тобі йде така ніжність".

"Ірочка просто казкова, бомбардна".

Зірка "Жіночого кварталу" розбурхала мережу вигинами в мереживній білизні - фото 5
Коментарі під публікацією Ірини Сопонарю. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Нагадаємо, "Квартал 95" потролив кандидата у президенти США Дональда Трампа. Також гумористи вкотре розчарували українців, коли влаштували танці під відео із загиблим захисником.

соцмережі Instagram українські зірки фотосесія Ірина Сопонару

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