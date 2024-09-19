Квартал 95 показав загиблого захисника і потрапив у скандал — відео

Квартал 95. Фото: скриншот

Кварталівці потрапили в черговий скандал. Вони використали відео загиблого захисника з Тернополя Юрія Назаренка у гумористичному випуску. Артисти станцювали під нього та говорили про перемовини.

Про це пише місцеве видання "20 хвилин".

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Студія "95 квартал" вигадала номер про перемовини з Росією. Під час гумористичної пісні вони показали відео з фронту. На ньому — заблюрений загиблий військовослужбовець Юрій Назаренко. Родина та друзі героя обурені таким ставленням та вимагають видалити номер з усіх платформ.

"Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих. Замазали обличчя, які "молодці". Але чи є повага у "Квартал 95" до зниклих та загиблих військовослужбовців? Чи "Квартал 95" вважає, що я, Остап і родина Сашка (інший учасник відео. — Ред.), теж будемо посміхатися, радіти та підтанцьовувати? Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", — прокоментувала вона.

Гумористи на відео повторюють рухи, які виконував військовий на відео, та співають: "Ось такий простий формат: автомат — наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі". У цьому номері грали Євген Кошовий, Юрій Ткач та Олександр Пікалов.

Місцеві телеграм-пабліки пишуть, ніби "Квартал" вже вибачився перед родиною загиблого. Втім, відео досі в мережі.

Нагадаємо, акторка "Кварталу" Ірина Сопонару розповіла про спільне минуле з Мілою Куніс. Також кварталівці пожартували над співачкою Таїсією Повалій, яка зрадила Україну.