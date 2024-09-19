Квартал 95 показав загиблого захисника і потрапив у скандал — відео

Квартал вкотре оскандалився — заради жарту використали відео загиблого захисника
Кварталівці потрапили в черговий скандал. Вони використали відео загиблого захисника з Тернополя Юрія Назаренка у гумористичному випуску. Артисти станцювали під нього та говорили про перемовини.
Про це пише місцеве видання "20 хвилин".
Квартал 95 присоромили через використання відео загиблого військового
Студія "95 квартал" вигадала номер про перемовини з Росією. Під час гумористичної пісні вони показали відео з фронту. На ньому — заблюрений загиблий військовослужбовець Юрій Назаренко. Родина та друзі героя обурені таким ставленням та вимагають видалити номер з усіх платформ.
"Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих. Замазали обличчя, які "молодці". Але чи є повага у "Квартал 95" до зниклих та загиблих військовослужбовців? Чи "Квартал 95" вважає, що я, Остап і родина Сашка (інший учасник відео. — Ред.), теж будемо посміхатися, радіти та підтанцьовувати? Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", — прокоментувала вона.
Гумористи на відео повторюють рухи, які виконував військовий на відео, та співають: "Ось такий простий формат: автомат — наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі". У цьому номері грали Євген Кошовий, Юрій Ткач та Олександр Пікалов.
Місцеві телеграм-пабліки пишуть, ніби "Квартал" вже вибачився перед родиною загиблого. Втім, відео досі в мережі.
Нагадаємо, акторка "Кварталу" Ірина Сопонару розповіла про спільне минуле з Мілою Куніс. Також кварталівці пожартували над співачкою Таїсією Повалій, яка зрадила Україну.
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