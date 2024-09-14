Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" зізналась, що її пов'язує з Мілою Куніс — відео

Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram/irinasoponaru

Акторка Ірина Сопонару пожартувала про спільний бекграунд з американською кінозіркою Мілою Куніс, яка має українське коріння. Також вона пояснила, чому не взяла прізвище новоспеченого чоловіка.

Гумористичний номер показали в Instagram.

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Ірина Сопонару ходила в одну школу з Мілою Куніс

Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару нещодавно вийшла заміж і присвятила цьому гумористичний номер. Згадала і про американську кінозірку Мілу Куніс. Гумористка похвалилась, що народилась в одному місті, що й вона. А також ходила в ту саму школу. Жартома зізналась, що нині "цю школу перейменували й тепер вона називається "Куніс Сопонару".

"Іро, ти розумієш? Що ти друга жінка після Міли Куніс, яка довела, що можна не тільки виїхати з Чернівців і не стати заробітчанкою в Італії, а ще й вийти заміж за іноземця?" — сказала акторка.

Також Ірина пояснила, чому вирішила не змінювати своє прізвище після одруження. Вважає, що це буде занадто пафосно.

"Мені дуже подобається прізвище чоловіка. Але і Сопонару — мені подобається. Та і мені здається, що наше суспільство до цього ще не готово. Це що я буду Бейнгам Сопонару? Трошки пафосно звучить, правда? Такі собі роялті з лівого берега", — сказала акторка.

Нагадаємо, зірки "Кварталу" висміяли співачку Таїсію Повалій, яка зрадила Україну. Також Євген Кошовий показав, як вони допомагають бійцям на фронті.