Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" зізналась, що її пов'язує з Мілою Куніс — відео

Зірка "Кварталу" Ірина Сопонару зізналась, що має спільного з Мілою Куніс
Акторка Ірина Сопонару пожартувала про спільний бекграунд з американською кінозіркою Мілою Куніс, яка має українське коріння. Також вона пояснила, чому не взяла прізвище новоспеченого чоловіка.
Гумористичний номер показали в Instagram.
Ірина Сопонару ходила в одну школу з Мілою Куніс
Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару нещодавно вийшла заміж і присвятила цьому гумористичний номер. Згадала і про американську кінозірку Мілу Куніс. Гумористка похвалилась, що народилась в одному місті, що й вона. А також ходила в ту саму школу. Жартома зізналась, що нині "цю школу перейменували й тепер вона називається "Куніс Сопонару".
"Іро, ти розумієш? Що ти друга жінка після Міли Куніс, яка довела, що можна не тільки виїхати з Чернівців і не стати заробітчанкою в Італії, а ще й вийти заміж за іноземця?" — сказала акторка.
Також Ірина пояснила, чому вирішила не змінювати своє прізвище після одруження. Вважає, що це буде занадто пафосно.
"Мені дуже подобається прізвище чоловіка. Але і Сопонару — мені подобається. Та і мені здається, що наше суспільство до цього ще не готово. Це що я буду Бейнгам Сопонару? Трошки пафосно звучить, правда? Такі собі роялті з лівого берега", — сказала акторка.
Нагадаємо, зірки "Кварталу" висміяли співачку Таїсію Повалій, яка зрадила Україну. Також Євген Кошовий показав, як вони допомагають бійцям на фронті.
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