"Квартал 95" передав пікапи, квадроцикли та РЕБ на фронт — відео

Український актор Євген Кошовий з бійцями ЗСУ. Фото: скриншот

Артисти студії "Квартал 95" продовжують підтримувати бійців на фронті. Вони разом з художнім керівником Євгеном Кошовим відвезли нову партію допомоги та дали благодійні концерти.

Відео виклали в Facebook.

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Студія "Квартал 95" передали пікапи, квадроцикли та РЕБ на фронт

Зірки студії "Квартал 95" побували на сході країни, де зараз ведуться запеклі бої з загарбниками. Вони відвідали прифронтові міста Ізюм, Слов'янськ, Павлоград, Краматорськ та Покровськ. Гумористи дали благодійні концерти для військових, щоб відволікти їх від реальності.

"Ми не зупиняємося підтримувати та допомагати нашим військовим. Продовжуємо їздити до наших хлопців та дівчат в прифронтові міста, щоб підняти їм настрій та бойовий дух. Нещодавно повернулися з Донбасу і продовжуємо допомагати нашим захисникам усім, що їм зараз вкрай необхідно", — написали на сторінці студії.

"Квартал" провів благодійний концерт на фронті. Фото: скриншот

Кварталівці передали броньований пікап, квадроцикл і РЕБ батальйону "Карна" 22-ї ОБр "Київська Русь" НГУ. Ще один пікап для 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", автівку для 3 ОШБр, пікап для 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, квадроцикл для 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка, а також портативний апарат штучної вентиляції легень для медиків 18-ї Слов'янської бригади НГУ.

"Квартал" передав пікапи, РЕБ та квадроцикл на фронт. Фото: скриншот

Загалом від початку великої війни студія провела понад 500 благодійних концертів. Нагадаємо, українців обурив номер "Квартал" про блокпости. Також Юрій Великий висміяв росіянина Дмитра Дюжева та його поїздку на Донбас.