Українці захейтили "Квартал 95" через жарти про ТЦК

Українці змішали з брудом "Квартал 95" через жарт про блокпости
Мережею розлетівся епізод шоу "Батли", який викликав обурення в українців. У ролики гумористи "Кварталу 95" та "Ліги сміху" зачепили болісну тему для багатьох наших громадян у розпал війни — мобілізацію, а саме зупинку чоловіків на блокпостах представниками ТЦК.
Відео було опубліковано в TikTok.
Коміки посміялися із ТЦК на блокпостах
За правилами шоу, герої "Батлів" вигадують комікам різноманітні ситуації, на які вони мають зіграти імпровізацію. Героями одного із епізодів стали відомі гумористи "Кварталу 95" — Євген Кошовий, Юрій Ткач та Ірина Сопонару. Вони загадали комікам пожартувати про "недоречні фрази на блокпості".
@ukraine_mems24.7
Інші частини в профілі 😂👉 #юрійткач #євгенкошовий #іринасопонару #вечірнійквартал95 #шоубатли #сміх #українськішоу♬ оригинальный звук - УКРАЇНСЬКІ ШОУ 📺🇺🇦
Сценка неабияк роздратувала користувачів соцмереж. Українці вважають недоречними жарти про людей у військовій формі в розпал війни.
"Ой як смішно! у вас нема війни?".
"Мені щось не смішно. Така біда в країні, а ці все ржуть".
"Чому мені так гидко?".
"Чому я відчуваю іспанський сором коли бачу це?".
Нагадаємо, "Квартал" висміяв ювілей правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Також гумористи не залишили без уваги справу нардепа Миколи Тищенка. Вони уявили, як саме відбувався обшук ДБР.
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