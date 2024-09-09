Українці захейтили "Квартал 95" через жарти про ТЦК

Кадр з шоу "Батли". Фото: скриншот з YouTube

Мережею розлетівся епізод шоу "Батли", який викликав обурення в українців. У ролики гумористи "Кварталу 95" та "Ліги сміху" зачепили болісну тему для багатьох наших громадян у розпал війни — мобілізацію, а саме зупинку чоловіків на блокпостах представниками ТЦК.

Відео було опубліковано в TikTok.

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За правилами шоу, герої "Батлів" вигадують комікам різноманітні ситуації, на які вони мають зіграти імпровізацію. Героями одного із епізодів стали відомі гумористи "Кварталу 95" — Євген Кошовий, Юрій Ткач та Ірина Сопонару. Вони загадали комікам пожартувати про "недоречні фрази на блокпості".

Сценка неабияк роздратувала користувачів соцмереж. Українці вважають недоречними жарти про людей у військовій формі в розпал війни.

"Ой як смішно! у вас нема війни?".

"Мені щось не смішно. Така біда в країні, а ці все ржуть".

"Чому мені так гидко?".

"Чому я відчуваю іспанський сором коли бачу це?".

Коментарі під шоу "Батли". Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, "Квартал" висміяв ювілей правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Також гумористи не залишили без уваги справу нардепа Миколи Тищенка. Вони уявили, як саме відбувався обшук ДБР.