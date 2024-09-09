Украинцы захейтили "Квартал 95" из-за шуток о ТЦК

Кадр из шоу "Батлы". Фото: скриншот с YouTube

Сетью разлетелся эпизод шоу "Батлы", который вызвал негодование у украинцев. В ролике юмористы "Квартала 95" и "Лиги смеха" затронули болезненную тему для многих наших граждан в разгар войны — мобилизацию, а именно остановку мужчин на блокпостах представителями ТЦК.

Видео было опубликовано в TikTok.

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По правилам шоу, герои "Батлов" придумывают комикам разнообразные ситуации, в которые они должны сыграть импровизацию. Героями одного из эпизодов стали известные юмористы "Квартала 95" — Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Ирина Сопонару. Они загадали комикам пошутить о "неуместных фразах на блокпосте".

Сценка изрядно разозлила пользователей соцсетей. Украинцы считают неуместными шутки о людях в военной форме в разгар войны.

"Ой как смешно! у вас нет войны?".

"Мне что-то не смешно. Такая беда в стране, а эти все ржут".

"Почему мне так противно?".

"Почему я чувствую испанский стыд когда вижу это?"

Комментарии под шоу "Батлы". Фото: скриншот TikTok

Напомним, "Квартал" высмеял юбилей правителя Беларуси Александра Лукашенко. Также юмористы не оставили без внимания дело нардепа Николая Тищенко. Они представили, как именно производился обыск ГБР.