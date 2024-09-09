Украинцы захейтили "Квартал 95" из-за шуток о ТЦК

Украинцы смешали с грязью "Квартал 95" из-за шутки про блокпосты
Сетью разлетелся эпизод шоу "Батлы", который вызвал негодование у украинцев. В ролике юмористы "Квартала 95" и "Лиги смеха" затронули болезненную тему для многих наших граждан в разгар войны — мобилизацию, а именно остановку мужчин на блокпостах представителями ТЦК.
Видео было опубликовано в TikTok.
Комики посмеялись над ТЦК на блокпостах
По правилам шоу, герои "Батлов" придумывают комикам разнообразные ситуации, в которые они должны сыграть импровизацию. Героями одного из эпизодов стали известные юмористы "Квартала 95" — Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Ирина Сопонару. Они загадали комикам пошутить о "неуместных фразах на блокпосте".
@ukraine_mems24.7
Другие части в профиле 😂👉 # юрийткач # евгенкошевой # иринасопонара♬ оригинальный звук - УКРАИНСКИЕ ШОУ 📺🇺🇦
Сценка изрядно разозлила пользователей соцсетей. Украинцы считают неуместными шутки о людях в военной форме в разгар войны.
"Ой как смешно! у вас нет войны?".
"Мне что-то не смешно. Такая беда в стране, а эти все ржут".
"Почему мне так противно?".
"Почему я чувствую испанский стыд когда вижу это?"
Напомним, "Квартал" высмеял юбилей правителя Беларуси Александра Лукашенко. Также юмористы не оставили без внимания дело нардепа Николая Тищенко. Они представили, как именно производился обыск ГБР.
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