"Квартал 95" висміяв нардепа Тищенко під час обшуків ДБР

Кадри з виступу "Квартал 95". Фото: скриншот YouTube

Актори студії "Квартал 95" публічно висміяли скандального нардепа Миколу Тищенка. Артисти пригадали, як нардеп намагався приховати будь-які докази та розбив телефон при працівниках ДБР.

Відео було опубліковано в YouTube.

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"Квартал 95" висміяв Тищенка

Актори розіграли сценку про нардепа Миколу Тищенка, який "готує" свою квартиру до візиту ДБР. Він звернувся по допомогу до фокусників, які допоможуть йому сховати усі його гроші та коштовності від правоохоронців.

Ілюзіоністи намагалися "розкусити" нардепа та дізнатися, чи дійсно він бере хабарі. Актори також влучно пожартували про те, як Тищенко ховає бухгалтерію колцентрів.

Актори "Квартал 95" зіграли Миколу Тищенка. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, актор Євген Кошовий розповів, скільки людей прийшло на концерт "Кварталу". Також гумористка Олена Кравець поділилася теплими спогадами про готель в Кривому Розі, який розбомбили росіяни.