"Квартал 95" высмеял нардепа Тищенко во время обысков ГБР

Кадры из выступления "Квартал 95". Фото: скриншот YouTube

Актеры студии "Квартал 95" публично высмеяли скандального нардепа Николая Тищенко. Артисты вспомнили, как нардеп пытался скрыть какие-либо доказательства и разбил телефон при работниках ГБР.

Видео было опубликовано в YouTube.

Читайте также:

"Квартал 95" высмеял Тищенко

Актеры разыграли сценку о нардепе Николае Тищенко, который "готовит" свою квартиру к визиту ГБР. Он обратился за помощью к фокусникам, которые помогут ему скрыть все его деньги и драгоценности от правоохранителей.

Иллюзионисты пытались "раскусить" нардепа и узнать, действительно ли он берет взятки. Актеры также метко пошутили о том, как Тищенко прячет бухгалтерию из колцентров.

Актеры "Квартал 95" сыграли Николая Тищенко. Фото: скриншот YouTube

Напомним, актер Евгений Кошевой рассказал, сколько людей пришло на концерт "Квартала". Также юмористка Елена Кравец поделилась теплыми воспоминаниями об гостинице в Кривом Роге, которую разбомбили россияне.