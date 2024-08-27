Концерт Кварталу 95 до Дня Незалежності України — враження Євгена Кошового

Український актор Євген Кошовий на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор, гуморист, ведучий і зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий дав відверте інтерв’ю. Відомий шоумен розповів про концерт "Кварталу" в Палаці "Україна" в Києві, поділившись своїми враженнями від першого за весь час війни виступу в такому місці.

Своє інтерв’ю Євген Кошовий дав у програмі "Ближче до зірок" у YouTube.

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Відомий український актор зізнається, що нещодавній концерт студії "Квартал 95" відбувся в київському Палаці "Україна" вперше з моменту початку повномасштабної війни. Євген наголосив, що навіть на генпрогоні в них по шкірі бігли мурахи від відчуттів повернення на цю сцену.

"Це перший концерт "Єдиного Кварталу" на сцені Палацу "Україна" з початку повномасштабного вторгнення. Вийшли на генеральний прогін, і так трохи мурахи пробігли і думаєш: "Як вперше на сцені Палацу "Україна" стоїш"", — наголосив Євген Кошовий.

Інтерв'ю з Євгеном Кошовим. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, актор розповів, як напередодні концерту він разом зі своїми колегами з "Кварталу" їздив зустрічатися з військовими і як влітку вони навіть не встигають заробляти, щоб допомагати захисникам.

"Це був крайній виїзд перед концертом, це був Харків, область, їздили до хлопців. Ми приїхали зустрілися з хлопцями з третьої штурмової, з 22-ї, з 28-ї. У нас влітку було дуже багато всього, не встигаєш заробляти гроші, щоб щось купувати", — також додає український актор і телеведучий.

Концерт "Кварталу 95" до Дня Незалежності України

На День Незалежності України, 24 серпня, відбувся ексклюзивний концерт студії "Квартал 95". На концерті виступав MONATIK, Pianoбой та Артем Пивоваров, а також Ірина Білик, яка, до речі, співала в дуеті з актором Юрієм Ткачем.

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