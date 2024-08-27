Концерт Квартала 95 ко Дню Независимости Украины — впечатления Евгения Кошевого

Украинский актер Евгений Кошевой на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, юморист, ведущий и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой дал откровенное интервью. Известный шоумен рассказал о концерте "Квартала" во Дворце "Украина" в Киеве, поделившись своими впечатлениями от первого за все время войны выступления в таком месте.

Свое интервью Евгений Кошевой дал в программе "Ближче до зірок" в YouTube.

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Известный украинский актер признается, что недавний концерт студии "Квартал 95" прошел в киевском Дворце "Украина" впервые с момента начала полномасштабной войны. Евгений подчеркнул, что даже на генпрогоне у них по коже бежали мурашки от ощущений возвращения на эту сцену.

"Это первый концерт "Единого Квартала" на сцене Дворца "Украина" с начала полномасштабного вторжения. Вышли на генеральный прогон, и так немного мурашки пробежали и думаешь: "Как в первый раз на сцене Дворца "Украина" стоишь"", — отметил Евгений Кошевой.

Интервью с Евгением Кошевым. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, актер рассказал, как накануне концерта он вместе со своими коллегами из "Квартала" ездил встречаться с военными и как летом они даже не успевают зарабатывать, чтобы помогать защитникам.

"Это был крайний выезд перед концертом, это был Харьков, область, ездили к ребятам. Мы приехали встретились с ребятами из третьей штурмовой, из 22-й, из 28-й. У нас летом было очень много всего, не успеваешь зарабатывать деньги, чтобы что-то покупать", — добавляет украинский актер и телеведущий.

Концерт "Квартала 95" ко Дню Независимости Украины

На День Независимости Украины, 24 августа, состоялся эксклюзивный концерт студии "Квартал 95". На концерте выступали MONATIK, Pianoбой и Артем Пивоваров, а также Ирина Билык, которая, кстати, спела в дуэте с актером Юрием Ткачем.

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