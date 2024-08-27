Кравець відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

Акторка Олена Кравець із сином Іваном. Фото: скриншот YouTube

Українська ведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала трагедію у її рідному Кривому Розі. Окупанти влучили ракетою в готель у центі міста і забрали життя чотирьох українців.

Зірка у Stories на своїй сторінці в Instagram розповіла, що її пов'язує із зруйнованим росіянами готелем.

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Зірка болісно відреагувала на трагічні події у її рідному місті. Кравець розповіла, що в готелі, який вчора вночі розбомбили росіяни ракетою "Іскандер" вони неодноразово зупинялися із командою "Квартал 95" та "Жіночим кварталом". Кравець розповіла про наслідки та жертв ракетного удару.

"Сьогодні вночі російська ракета влучила у готель "Аврора". Ми часто зупинялися тут під час гастролей. Зручний та сучасний готель у самому центрі Кривого Рогу, на 95 кварталі", — поділилася зірка.

Акторка Олена Кравець прокоментувала удар по готелю. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Акторка Олена Кравець відреагувала на удар по Кривому Рогу. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Акторка Олена Кравець висловила підтримку рідному місту. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. А також вона презентувала новий подкаст.