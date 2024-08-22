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Олена Кравець після тривалої творчої паузи запускає нове шоу зі своїми двійнятами

22 серпня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олена Кравець презентувала новий подкаст
Акторка Олена Кравець із сином Іваном. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українська ведуча та акторка Олена Кравець анонсувала вихід нового YouTube-проєкту. Зірка буде читати для українців разом зі своїми двійнятами Іваном та Катериною.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Акторка поділилася світлинами зі своїми семирічними двійнятами Катею та Іваном і повідомила шанувальникам радісну новину. Після тривалої творчої паузи зірка запускає власний проєкт зі своїми дітьми. Разом із ними Кравець буде читати книжки для дорослих та дітей.

Подкаст "Вдома почитаємо" стартує 24 серпня. Для першого випуску Олена обрала улюблену книжку її дітей — "Фантастичні історії на добраніч Ервіна Мозера".

"Вдома почитаємо" — це новий YouTube-проєкт, в якому я буду читати не тільки дітям, але й нам, дорослим, ту літературу, яку читаю сама і яку вважаю класною. Отже, згодом тут можна буде слухати круті твори від кращих майстрів слова: художні, нон-фік, легкі, короткі на ніч, іронічні та глибокі", — додала Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша  донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. А також вона раніше розповідала про те, чи має намір повернутися до виступів у Студії "Квартал 95".

діти Квартал 95 Олена Кравець родина книги українські зірки "Жіночий квартал"

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