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Елена Кравец после длительной творческой паузы запускает новое шоу со своими близнецами

22 августа 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Елена Кравец презентовала новый подкаст
Актриса Елена Кравец с сыном Иваном. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец анонсировала выход нового YouTube-проекта. Звезда будет читать для украинцев вместе со своими двойняшками Иваном и Екатериной.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Елена Кравец презентовала новый подкаст

Актриса поделилась фотографиями со своими семилетними двойняшками Катей и Иваном и сообщила поклонникам радостную новость. После продолжительной творческой паузы звезда запускает собственный проект со своими детьми. Вместе с ними Кравец будет читать книги для детей и взрослых.

Подкаст "Вдома почитаємо" стартует 24 августа. Для первого выпуска Елена выбрала любимую книгу ее детей — "Фантастические истории спокойной ночи Эрвина Мозера".

"Вдома почитаємо" — это новый YouTube-проект, в котором я буду читать не только детям, но и нам, взрослым, ту литературу, которую читаю сама и которую считаю классной. Следовательно, здесь можно будет слушать крутые произведения от лучших мастеров слова: художественные, нон-фик, легкие, короткие на ночь, иронические и глубокие", — добавила Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. А также она ранее рассказывала о намерении вернуться к выступлениям в Студии "Квартал 95".

дети Квартал 95 Елена Кравец семья книги украинские звезды "Женский квартал"

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18:26 В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"

18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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