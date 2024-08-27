Портной отреагировала на удар по родному Кривому Рогу

Актриса Елена Кравец с сыном Иваном. Фото: скриншот YouTube

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец прокомментировала трагедию в ее родном Кривом Роге. Оккупанты попали ракетой в гостиницу в центре города и унесли жизни четырех украинцев.

Звезда у Stories на своей странице в Instagram рассказала, что ее связывает с разрушенной россиянами гостиницей.

Читайте также:

Кравец об ударе по гостинице "Аврора"

Звезда болезненно отреагировала на трагические события в ее родном городе. Кравец рассказала, что в гостинице, которую вчера ночью разбомбили россияне ракетой "Искандер", они неоднократно останавливались с командой "Квартал 95" и "Женским кварталом". Кравец рассказала о последствиях и жертвах ракетного удара.

"Сегодня ночью российская ракета попала в гостиницу "Аврора". Мы часто останавливались здесь во время гастролей. Удобная и современная гостиница в самом центре Кривого Рога, на 95 квартале", — поделилась звезда.

Актриса Елена Кравец прокомментировала удар по гостинице. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Актриса Елена Кравец отреагировала на удар по Кривому Рогу. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Актриса Елена Кравец выразила поддержку родному городу. Фото: instagram.com/stories/lennykravets/

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. А также она представила новый подкаст.