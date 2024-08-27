Портной отреагировала на удар по родному Кривому Рогу

Удар РФ по гостинице в Кривом Роге — Елена Кравец поделилась воспоминаниями
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец прокомментировала трагедию в ее родном Кривом Роге. Оккупанты попали ракетой в гостиницу в центре города и унесли жизни четырех украинцев.
Звезда у Stories на своей странице в Instagram рассказала, что ее связывает с разрушенной россиянами гостиницей.
Кравец об ударе по гостинице "Аврора"
Звезда болезненно отреагировала на трагические события в ее родном городе. Кравец рассказала, что в гостинице, которую вчера ночью разбомбили россияне ракетой "Искандер", они неоднократно останавливались с командой "Квартал 95" и "Женским кварталом". Кравец рассказала о последствиях и жертвах ракетного удара.
"Сегодня ночью российская ракета попала в гостиницу "Аврора". Мы часто останавливались здесь во время гастролей. Удобная и современная гостиница в самом центре Кривого Рога, на 95 квартале", — поделилась звезда.
Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. А также она представила новый подкаст.
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