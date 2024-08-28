"Квартал 95" висміяв кумівство Андрія Єрмака та Миколи Тищенка — відео

Гумористичне шоу "Квартал 95". Фото: скриншот

Актори "Кварталу" зіграли сценку, в якій висміяли Андрія Єрмака. Євген Кошовий в образі керівника Офісу Президента завітав до священника, щоб скасувати кумівство зі скандальним нардепом Миколою Тищенком.

Відео виклали в YouTube.

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Студія "Квартал 95" виклали свій новий концерт. Серед номерів є і сценка про керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Він прийшов до священника, щоб скасувати кумівство з народним депутатом Миколою Тищенком. Адже його підозрюють у злочинах.

Однак спочатку "священник" заявив, що треба сповідатися. "Єрмак" зізнався, що "його гріхи — це державна таємниця". Питання про гординю поставило урядовця в глухий кут і навіть обурило.

"Ви розумієте, що я друга людина в державі? Гордині немає", — відповів актор.

Актори "Квартал 95" зіграли Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Також розповів, що має чималі статки, вважає себе впливовою та шанованою людиною. Втім, точно не марнославною.

"Скажіть, Андрію Борисовичу, ви марнославна людина? Ну що ви, Андрію Борисовичу, як може бути марнославною така шанована і впливова людина, як ви? Звичайно, ні", — заявив "Єрмак".

Однак зізнався, що заздрить президенту Володимиру Зеленському. Адже, коли "ми разом їдемо у поїзді, він повністю укладається на полицю, а в мене ноги у проході стирчать".

Нагадаємо, актор Євген Кошовий розповів, скільки людей прийшло на концерт "Кварталу". Також гумористка Олена Кравець поділилася теплими спогадами про готель в Кривому Розі, який розбомбили росіяни.