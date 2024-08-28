"Квартал 95" высмеял кумовство Андрея Ермака и Николая Тищенко.

"Квартал 95" сыграл Андрея Ермака, посетившего исповедь из-за кумовства с Николаем Тищенко
Актеры "Квартала" сыграли сценку, в которой высмеяли Андрея Ермака. Евгений Кошевой в образе руководителя Офиса Президента посетил священника, чтобы отменить кумовство со скандальным нардепом Николаем Тищенко.
Видео выложили в YouTube.
"Квартал" высмеял кумовство Андрея Ермака и Николая Тищенко
Студия "Квартал 95" выложила свой новый концерт. Среди номеров есть и сценка о руководителе Офиса Президента Андрее Ермаке. Он пришел к священнику, чтобы отменить кумовство с народным депутатом Николаем Тищенко. Его ведь подозревают в преступлениях.
Однако сначала "священник" заявил, что надо исповедаться. "Ермак" признался, что "его грехи — это государственная тайна". Вопрос о гордыне поставил чиновника в тупик и даже возмутил.
"Вы понимаете, что я второй человек в государстве? Гордыни нет", — ответил актер.
Также рассказал, что имеет немалое состояние, считает себя влиятельным и уважаемым человеком. Впрочем, точно не тщеславной.
"Скажите, Андрей Борисович, вы тщеславный человек? Ну что вы, Андрей Борисович, как может быть тщеславным такой уважаемый и влиятельный человек, как вы? Конечно, нет", — заявил "Ермак".
Однако признался, что завидует президенту Владимиру Зеленскому. Ведь когда "мы вместе едем в поезде, он полностью укладывается на полку, а у меня ноги в проходе торчат".
Напомним, актер Евгений Кошевой рассказал, сколько людей пришло на концерт "Квартала". Также юмористка Елена Кравец поделилась теплыми воспоминаниями о гостинице в Кривом Роге, которую разбомбили россияне.
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