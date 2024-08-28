"Квартал 95" высмеял кумовство Андрея Ермака и Николая Тищенко.

Юмористическое шоу "Квартал 95". Фото: скриншот

Актеры "Квартала" сыграли сценку, в которой высмеяли Андрея Ермака. Евгений Кошевой в образе руководителя Офиса Президента посетил священника, чтобы отменить кумовство со скандальным нардепом Николаем Тищенко.

Видео выложили в YouTube.

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"Квартал" высмеял кумовство Андрея Ермака и Николая Тищенко

Студия "Квартал 95" выложила свой новый концерт. Среди номеров есть и сценка о руководителе Офиса Президента Андрее Ермаке. Он пришел к священнику, чтобы отменить кумовство с народным депутатом Николаем Тищенко. Его ведь подозревают в преступлениях.

Однако сначала "священник" заявил, что надо исповедаться. "Ермак" признался, что "его грехи — это государственная тайна". Вопрос о гордыне поставил чиновника в тупик и даже возмутил.

"Вы понимаете, что я второй человек в государстве? Гордыни нет", — ответил актер.

Актеры "Квартал 95" сыграли Андрея Ермака. Фото: скриншот

Также рассказал, что имеет немалое состояние, считает себя влиятельным и уважаемым человеком. Впрочем, точно не тщеславной.

"Скажите, Андрей Борисович, вы тщеславный человек? Ну что вы, Андрей Борисович, как может быть тщеславным такой уважаемый и влиятельный человек, как вы? Конечно, нет", — заявил "Ермак".

Однако признался, что завидует президенту Владимиру Зеленскому. Ведь когда "мы вместе едем в поезде, он полностью укладывается на полку, а у меня ноги в проходе торчат".

Напомним, актер Евгений Кошевой рассказал, сколько людей пришло на концерт "Квартала". Также юмористка Елена Кравец поделилась теплыми воспоминаниями о гостинице в Кривом Роге, которую разбомбили россияне.