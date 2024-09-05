"Квартал 95" та Володимир Остапчук назвали Лукашенка бульбазавром та побажав піти в землю — відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Нове гумористичне шоу від "Кварталу" продовжує базуватись на кумедних новинах. Ведучий "Пекучі News" Володимир Остапчук висміяв ювілей Олександра Лукашенка. Називали його "бульбазавром" та бажали піти "в землю".

Володимир Остапчук назвав Лукашенка бульбазавром

Кварталівці по-дорослому висміяли білоруського диктатора. Йому нещодавно виповнилось 70 років, втім вітати його українці не збираються.

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"На жаль, на 70-му році життя продовжив жити Лукашенко. Хоча те, як Лукашенко любить перебільшувати, то йому виповнилось років 120. Це саме та людина, про яку і після смерті хочеться говорити — погане", — сказав Остапчук.

У комедійному випуску висміяли його колгоспне минуле, місце у світовій політиці або, краще сказати, — його відсутність і те, що привітали білоруса лише чотири країни.

Нагадаємо, зірки "Кварталу" висміяли Миколу Тищенка та його підготовку до обшуку ДБР. Також гумористи тролили дружину Віктора Медведчука Оксану Марченка та їхню колекцію годинників.