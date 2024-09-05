"Квартал 95" и Владимир Остапчук назвали Лукашенко бульбазавром и пожелал уйти в землю.

Юмористическое шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Новое юмористическое шоу от "Квартала" продолжает базироваться на забавных новостях. Ведущий "Пекучі News" Владимир Остапчук высмеял юбилей Александра Лукашенко. Называли его "бульбазавром" и желали уйти "в землю".

Владимир Остапчук назвал Лукашенко бульбозавром

Кварталовцы по-взрослому высмеяли белорусского диктатора. Ему недавно исполнилось 70 лет, впрочем, приветствовать его украинцы не собираются.

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"К сожалению, на 70-м году жизни продолжил жить Лукашенко. Хотя то, как Лукашенко любит преувеличивать, ему исполнилось лет 120. Это именно тот человек о котором и после смерти хочется говорить — плохое", — сказал Остапчук.

В комедийном выпуске высмеяли его колхозное прошлое, место в мировой политике или лучше сказать — его отсутствие и то, что поздравили белоруса всего 4 страны.

Напомним, звезды "Квартала" высмеяли Николая Тищенко и его подготовку к обыску ДБР. Также юмористы троллили жену Виктора Медведчука Оксану Марченко и их коллекцию часов.