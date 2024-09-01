Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Квартал 95" висміяв Оксану Марченко та колекцію годинників Медвечука — відео arrow

"Квартал 95" висміяв Оксану Марченко та колекцію годинників Медвечука — відео

1 вересня 2024 18:20
Антоніна Завадська - Редактор
Ірина Сопонару та Володимир Остапчук сміються над Оксаною Марченко — відео
Шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Антоніна Завадська - Редактор

Зірки студії "Квартал 95" Ірина Сопонару та Володимир Остапчук публічно висміяли Оксану Марченко. Вони пожартували про аукціон годинників її чоловіка. 

Відео виклали в YouTube. 

Читайте також:

Ірина Сопонару та Володимир Остапчук сміються над Оксаною Марченко

У новому випуску шоу "Пекучі News" ведучі пригадали про аукціон годинників Віктора Медведчука. Серед важкого люксу виявився й екземпляр зі світлиною його дружини та української телеведучої Оксани Марченко. 

Ірина Сопонару та Володимир Остапчук пожартували, що, якби на годиннику була її фотка зі звернення до мусульман врятувати чоловіка, то ціна за нього була б значно вища. 

Жарт про Оксану Марченка в шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Жарт про Оксану Марченка в шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Нагадаємо, актор "Кварталу" зізнався, як йому вдалося трохи схуднути. Також гумористка Катерина Нікітіна вперше показала коханого чоловіка. 

Віктор Медведчук аукціон Володимир Остапчук Оксана Марченко гумор Ірина Сопонару

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:16 Кількість постраждалих у Харкові росте — серед них є діти

19:00 Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК

18:47 Операція ЗСУ в Курській області показала, що ядерна зброя не може зберегти кордони РФ, — WSJ

18:44 В Укренерго повідомили про застосування графіків відключення у понеділок — скільки черг запланували

18:42 Сирський відвідав війська на найгарячішій ділянці фронту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:28 Понад сім мільйонів на п'ять ліфтів — в Одесі запланували капітальні ремонти

18:20 Масована атака на Харків — момент влучання по Палацу спорту потрапив на відео

18:05 Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Харкові — Міненерго

18:03 Літня спека та східні вітри — чого очікувати від погоди у перший тиждень вересня

17:59 Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається

19:16 Кількість постраждалих у Харкові росте — серед них є діти

19:00 Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК

18:47 Операція ЗСУ в Курській області показала, що ядерна зброя не може зберегти кордони РФ, — WSJ

18:44 В Укренерго повідомили про застосування графіків відключення у понеділок — скільки черг запланували

18:42 Сирський відвідав війська на найгарячішій ділянці фронту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:28 Понад сім мільйонів на п'ять ліфтів — в Одесі запланували капітальні ремонти

18:20 Масована атака на Харків — момент влучання по Палацу спорту потрапив на відео

18:05 Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Харкові — Міненерго

18:03 Літня спека та східні вітри — чого очікувати від погоди у перший тиждень вересня

17:59 Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes