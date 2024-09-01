Ірина Сопонару та Володимир Остапчук сміються над Оксаною Марченко — відео

"Квартал 95" висміяв Оксану Марченко та колекцію годинників Медвечука — відео
Зірки студії "Квартал 95" Ірина Сопонару та Володимир Остапчук публічно висміяли Оксану Марченко. Вони пожартували про аукціон годинників її чоловіка.
Відео виклали в YouTube.
Ірина Сопонару та Володимир Остапчук сміються над Оксаною Марченко
У новому випуску шоу "Пекучі News" ведучі пригадали про аукціон годинників Віктора Медведчука. Серед важкого люксу виявився й екземпляр зі світлиною його дружини та української телеведучої Оксани Марченко.
Ірина Сопонару та Володимир Остапчук пожартували, що, якби на годиннику була її фотка зі звернення до мусульман врятувати чоловіка, то ціна за нього була б значно вища.
Нагадаємо, актор "Кварталу" зізнався, як йому вдалося трохи схуднути. Також гумористка Катерина Нікітіна вперше показала коханого чоловіка.
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