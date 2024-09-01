Ірина Сопонару та Володимир Остапчук сміються над Оксаною Марченко — відео

Шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Зірки студії "Квартал 95" Ірина Сопонару та Володимир Остапчук публічно висміяли Оксану Марченко. Вони пожартували про аукціон годинників її чоловіка.

Відео виклали в YouTube.

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У новому випуску шоу "Пекучі News" ведучі пригадали про аукціон годинників Віктора Медведчука. Серед важкого люксу виявився й екземпляр зі світлиною його дружини та української телеведучої Оксани Марченко.

Ірина Сопонару та Володимир Остапчук пожартували, що, якби на годиннику була її фотка зі звернення до мусульман врятувати чоловіка, то ціна за нього була б значно вища.

Жарт про Оксану Марченка в шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Нагадаємо, актор "Кварталу" зізнався, як йому вдалося трохи схуднути. Також гумористка Катерина Нікітіна вперше показала коханого чоловіка.