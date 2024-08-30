Юрій Ткач поділився раціоном, на якому схуднув

Український актор Юрій Ткач. Фото: скриншот YouTube

Відомому коміку та актору студії "Квартал 95" Юрію Ткачу вдалося помітно схуднути. Артист розсекретив, від яких продуктів йому довелося відмовитися.

Про це він розповів в програмі "Ближче до зірок".

Читайте також:

Юрій Ткач про свою дієту

Актор за останні пів року помітно схуд. Ткач зізнається, що не вживав ніяких пігулок чи ліків, а позбавитися зайвих кілограмів йому допомогла дисципліна. Артист відмовився від деяких продуктів та алкоголю. Завдяки правильному харчуванню Ткачу вдалося позбавитися більше як 9 кілограмів.

"Не їм хліб, мучного, таке все, булочки та солодке. Я схуднув, але потім 3 кілограми знов набрав, проте нічого страшного", — поділився Ткач.

Юрій Ткач після схуднення. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, раніше Юрій Ткач зізнавався про свої заробітки під час повномасштабної війни. А його дружина публічно висміяла росіян у Туреччині.