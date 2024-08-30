Юрий Ткач поделился рационом, на котором похудел

Украинский актер Юрий Ткач. Фото: скриншот YouTube

Известному комику и актеру студии "Квартал 95" Юрию Ткачу удалось заметно похудеть. Артист рассекретил, от каких продуктов ему пришлось отказаться.

Об этом он рассказал в программе "Ближе к звездам".

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Актер за последние полгода заметно похудел. Ткач признается, что не употреблял никаких таблеток или лекарств, а избавиться от лишних килограммов ему помогла дисциплина. Артист отказался от некоторых продуктов и алкоголя. Благодаря правильному питанию Ткачу удалось избавиться от более 9 килограммов.

"Не ем хлеб, мучного, такое все, булочки и сладкое. Я похудел, но потом 3 килограмма снова набрал, однако ничего страшного", — поделился Ткач.

Юрий Ткач после похудения. Фото: скриншот YouTube

Напомним, ранее Юрий Ткач признавался о своих заработках во время полномасштабной войны. А также его жена публично высмеяла россиян в Турции.