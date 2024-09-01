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"Квартал 95" высмеял Оксану Марченко и коллекцию часов Медвечука — видео

1 сентября 2024 18:20
Антонина Завадская - Редактор
Ирина Сопонару и Владимир Остапчук смеются над Оксаной Марченко.
Шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Антонина Завадская - Редактор

Звезды студии "Квартал 95 " Ирина Сопонару и Владимир Остапчук публично высмеяли Оксану Марченко. Они пошутили об аукционе часов ее мужа.

Видео выложили в YouTube.

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Ирина Сопонару и Владимир Остапчук смеются над Оксаной Марченко

В новом выпуске шоу "Пекучі News" ведущие вспомнили об аукционе часов Виктора Медведчука. Среди тяжелого люкса оказался экземпляр с фотографией его жены и украинской телеведущей Оксаны Марченко.

Ирина Сопонару и Владимир Остапчук пошутили, что, если бы на часах была ее фотка из обращения к мусульманам спасти мужа, цена за них была бы значительно выше.

Шутка об Оксане Марченко в шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Шутка об Оксане Марченко в шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Напомним, актер "Квартала" признался, как ему удалось немного похудеть. Также юмористка Екатерина Никитина впервые показала любимого мужчину.

Виктор Медведчук аукцион Владимир Остапчук Оксана Марченко юмор Ирина Сопонару

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18:42 Сырский посетил войска на самом горячем участке фронта

18:28 Более семи миллионов на пять лифтов — в Одессе запланировали капитальные ремонты

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