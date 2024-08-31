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Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна вперше показалась із коханим чоловіком

31 серпня 2024 17:00
Антоніна Завадська - Редактор
Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна показала в кого закохалась — відео
Українська акторка і гумористка Катерина Нікітіна. Фото: instagram.com/nikitkinna
Антоніна Завадська - Редактор

Гумористка Катерина Нікітіна припинила приховувати обранця. Вона показала, як вони разом відпочивають в Одесі. 

Відео виклала в Instagram. 

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Катерина Нікітіна вперше показала свого обранця. Ще навесні вона розповідала, що чоловіка звати Павло і він її колега зі  знімального майданчика гумористичного шоу.

Акторка разом з ним відпочиває в Одесі. Вони зняли відео, де бавляться, немов діти.

"Завжди так, коли кажу, ну давай знімемо щось", — з гумором написала знаменитість.

Катерина Нікітіна з коханим. Фото: instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з коханим. Фото: instagram.com/nikitkinna

Також артистка розповіла, що навіть під час відпочинку займається спортом. Вони разом ходять на тренування. 

"Приїхали на відпочинок і все одно знайшли, де потренуватися. Займатися разом — я це люблю", — поділилася Катерина.

Катерина Нікітіна з коханим ходить на тренування. Фото: instagram.com/nikitkinna
Катерина Нікітіна з коханим ходить на тренування. Фото: instagram.com/nikitkinna

Нагадаємо, Катерина Нікітіна висловилась щодо жіночої мобілізації та своєї готовності до цього. Також вона розповіла, скільки заробляє в "Жіночому Кварталі".

Одеса відносини актори Кохання українські зірки гумор "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна

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