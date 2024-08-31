Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина показала в кого влюбилась.

Украинская актриса и юмористка Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

Юмористка Екатерина Никитина перестала скрывать избранника. Она показала, как они отдыхают в Одессе.

Видео выложила в Instagram.

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Екатерина Никитина впервые показала своего избранника. Еще весной она рассказывала, что мужчину зовут Павел и он ее коллега со съемочной площадки юмористического шоу.

Актриса вместе с ним отдыхает в Одессе. Они сняли видео, где играют, как дети.

"Всегда так, когда говорю, ну давай снимем что-нибудь", — с юмором написала знаменитость.

Екатерина Никитина с любимым. Фото: instagram.com/nikitkinna

Также артистка рассказала, что даже во время отдыха занимается спортом. Они вместе ходят на тренировку.

"Приехали на отдых и все равно нашли, где потренироваться. Заниматься вместе — я это люблю", — поделилась Екатерина.

Екатерина Никитина с любимым ходит на тренировку. Фото: instagram.com/nikitkinna

Напомним, Екатерина Никитина высказалась относительно женской мобилизации и своей готовности к этому. Также она рассказала, сколько зарабатывает в "Женском Квартале".