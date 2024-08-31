Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина показала в кого влюбилась.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина впервые показалась с любимым мужчиной
Юмористка Екатерина Никитина перестала скрывать избранника. Она показала, как они отдыхают в Одессе.
Видео выложила в Instagram.
Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассекретила подробности личной жизни
Екатерина Никитина впервые показала своего избранника. Еще весной она рассказывала, что мужчину зовут Павел и он ее коллега со съемочной площадки юмористического шоу.
Актриса вместе с ним отдыхает в Одессе. Они сняли видео, где играют, как дети.
"Всегда так, когда говорю, ну давай снимем что-нибудь", — с юмором написала знаменитость.
Также артистка рассказала, что даже во время отдыха занимается спортом. Они вместе ходят на тренировку.
"Приехали на отдых и все равно нашли, где потренироваться. Заниматься вместе — я это люблю", — поделилась Екатерина.
Напомним, Екатерина Никитина высказалась относительно женской мобилизации и своей готовности к этому. Также она рассказала, сколько зарабатывает в "Женском Квартале".
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