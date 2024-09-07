"Квартал 95" висміяв спроби росіян закріпитися на Курщині біля цвинтаря — відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Зірка студії "Квартал 95" Володимир Остапчук висміяв спроби росіян окопатися в Курській області, де ЗСУ проводять воєнну операцію. За словами ведучого, окупанти риють собі могилу.

Відео показали в YouTube.

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Автори проєкту висміюють росіян, які почали будувати захисні споруди в Курській області. Для цього обрали цікаву місцину поруч з кладовищем.

"У Курській області окупанти будують фортифікаційні споруди біля свого майбутнього. А саме — біля цвинтаря. Виникнуть додаткові складнощі — як відсотувати старих "двохсотих Ваньок" від нових?" — пожартував Остапчук.

Також гуморист додав, що ймовірно саме цю локацію обрали, щоб потім було легше позбуватися вбитих солдатів.

Нагадаємо, "Квартал" висміяв ювілей правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Також гумористи не залишили без уваги справу нардепа Миколи Тищенка. Вони уявили, як саме відбувався обшук ДБР.