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"Квартал" высмеял окапывающихся в Курской области россиян — видео

7 сентября 2024 17:00
Валерия Соколенко - Редактор
"Квартал 95" высмеял попытки россиян закрепиться на Курщине у кладбища.
Юмористическое шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Звезда студии "Квартал 95" Владимир Остапчук высмеял попытки россиян окопаться в Курской области, где ВСУ проводят военную операцию. По словам ведущего, оккупанты роют себе могилу.

Видео показали в YouTube.

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Авторы проекта высмеивают россиян, начавших строить защитные сооружения в Курской области. Для этого выбрали интересное место рядом с кладбищем.

"В Курской области оккупанты строят фортификационные сооружения возле своего будущего. А именно — у кладбища. Возникнут дополнительные сложности — как отслеживать старых "двухсотых Ваньок" от новых?" — пошутил Остапчук.

Также юморист добавил, что вероятно именно эту локацию избрали, чтобы потом было легче избавляться от убитых солдат.

Напомним, "Квартал" высмеял юбилей правителя Беларуси Александра Лукашенко. Также юмористы не оставили без внимания дело нардепа Николая Тищенко. Они представили, как именно производился обыск ДБР.

война Квартал 95 россияне Владимир Остапчук украинские звезды юмор Курская область

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