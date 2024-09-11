"Квартал 95" передал пикапы, квадроциклы и РЭБ на фронт.

Украинский актер Евгений Кошевой с бойцами ВСУ. Фото: скриншот

Артисты студии "Квартал-95" продолжают поддерживать бойцов на фронте. Они вместе с художественным руководителем Евгением Кошевым привезли новую партию помощи и дали благотворительные концерты.

Видео выложили в Facebook.

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Звезды студии "Квартал 95" побывали на востоке страны, где сейчас ведутся ожесточенные бои с захватчиками. Они посетили прифронтовые города Изюм, Славянск, Павлоград, Краматорск и Покровск. Юмористы дали благотворительные концерты для военных, чтобы отвлечь их от реальности.

"Мы не останавливаемся поддерживать и помогать нашим военным. Продолжаем ездить к нашим ребятам в прифронтовые города, чтобы поднять им настроение и боевой дух. Недавно вернулись из Донбасса и продолжаем помогать нашим защитникам всем, что им сейчас крайне необходимо", — написали на странице студии.

Квартал провел благотворительный концерт на фронте. Фото: скриншот

Кварталовцы передали бронированный пикап, квадроцикл и РЭБ батальона "Карна" 22-й ОБР "Киевская Русь" НГУ. Еще один пикап для 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", автомобиль для 3 ОШБр, пикап для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, квадроцикл для 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка, а также портативный аппарат искусственной вентиляции медиков 18-й Славянской бригады НГУ.

"Квартал" передал пикапы, РЭБ и квадроцикл на фронт. Фото: скриншот

Всего с начала войны студия провела более 500 благотворительных концертов. Напомним, украинцев возмутил номер "Квартал" о блокпостах. Также Юрий Великий высмеял россиянина Дмитрия Дюжева и его поездку в Донбасс.