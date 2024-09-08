Юрій Великий з "Кварталу" висміяв російського актора Дмитра Дюжева, який навідався на Донбас — відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Актор з "Кварталу 95" Юрій Великий розсмішив українців пародією на російського актора Дмитра Дюжева. Він у номері розповів, як той "вдало" відвідав окупований Донбас.

Відео показав в Instagram.

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Юрій Великий висміяв російського актора Дмитра Дюжева

Гуморист Юрій Великий, який постійно створює пародії на росіян, цього разу взявся за Дмитра Дюжева. Пропагандист та актор відвідував окупований Донбас, підтримує режим Володимира Путіна і нині знімається у серіалі про Джо Байдена.

Юрій Великий висміяв його поїздку на тимчасово окуповану українську територію та підкреслив тезу, що росіянин — наркозалежний та неадекватний.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".