Юрий Великий из "Квартала" высмеял наведавшегося на Донбасс российского актера Дмитрия Дюжева — видео

Юмористическое шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Актер из "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев пародией на российского актера Дмитрия Дюжева. Он в номере рассказал, как тот "удачно" посетил оккупированный Донбасс.

Видео показал в Instagram.

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Юрий Великий высмеял российского актера Дмитрия Дюжева

Юморист Юрий Великий, постоянно создающий пародии на россиян, на этот раз взялся за Дмитрия Дюжева. Пропагандист и актер посещал оккупированный Донбасс, поддерживает режим Владимира Путина и снимается в сериале о Джо Байдена.

Юрий Великий высмеял его поездку на временно оккупированную украинскую территорию и подчеркнул тезис, что россиянин — наркозависимый и неадекватный.

Напомним, студия "Квартал 95" высмеяла россиян в Курской области, которые решили окопаться рядом с кладбищем. Также сеть взорвалась от номера о правителе Беларуси Александре Лукашенко — юмористы назвали его "бульбазавром".