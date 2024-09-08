Юрий Великий из "Квартала" высмеял наведавшегося на Донбасс российского актера Дмитрия Дюжева — видео

Звезда "Квартала" Юрий Великий спародировал Дюжева, посетившего Донбасс — видео
Актер из "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев пародией на российского актера Дмитрия Дюжева. Он в номере рассказал, как тот "удачно" посетил оккупированный Донбасс.
Видео показал в Instagram.
Юрий Великий высмеял российского актера Дмитрия Дюжева
Юморист Юрий Великий, постоянно создающий пародии на россиян, на этот раз взялся за Дмитрия Дюжева. Пропагандист и актер посещал оккупированный Донбасс, поддерживает режим Владимира Путина и снимается в сериале о Джо Байдена.
Юрий Великий высмеял его поездку на временно оккупированную украинскую территорию и подчеркнул тезис, что россиянин — наркозависимый и неадекватный.
Напомним, студия "Квартал 95" высмеяла россиян в Курской области, которые решили окопаться рядом с кладбищем. Также сеть взорвалась от номера о правителе Беларуси Александре Лукашенко — юмористы назвали его "бульбазавром".
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