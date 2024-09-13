"Квартал 95" висміяв Повалій — відео

Епізод гумористичного шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" Володимир Остапчук та Юрій Ткач висміяли зрадницю-співачку Таїсію Повалій. Нещодавно, Мінʼюст звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати її майно та права на пісні.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Гумористи висміяли Таїсію Повалій, на яку нещодавно Мін'юст подав до суду, щоб конфіскувати слова її восьми пісень.

"Кажуть, що слів із пісні не викинеш, але ж конфіскувати можна. Тобто у Повалій планують назавжди "одолжить сладкий грех". Тепер її поведуть у сауну на вісім пісень раніше", — пожартували артисти.

Також гумористи додали, що зрадницю планують позбавити семи земельних ділянок і будинку, декількох автомобілів та домоволодіння в Україні.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".