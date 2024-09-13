"Квартал 95" висміяв Повалій — відео

"Квартал" потролив зрадницю Повалій, у якої Мінʼюст планує забрати майно — відео
Зірки студії "Квартал 95" Володимир Остапчук та Юрій Ткач висміяли зрадницю-співачку Таїсію Повалій. Нещодавно, Мінʼюст звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати її майно та права на пісні.
Відео було опубліковано на YouTube.
"Квартал 95" про Повалій
Гумористи висміяли Таїсію Повалій, на яку нещодавно Мін'юст подав до суду, щоб конфіскувати слова її восьми пісень.
"Кажуть, що слів із пісні не викинеш, але ж конфіскувати можна. Тобто у Повалій планують назавжди "одолжить сладкий грех". Тепер її поведуть у сауну на вісім пісень раніше", — пожартували артисти.
Також гумористи додали, що зрадницю планують позбавити семи земельних ділянок і будинку, декількох автомобілів та домоволодіння в Україні.
Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".
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