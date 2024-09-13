"Квартал 95" высмеял Повалий — видео

Эпизод юмористического шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

Звезды студии "Квартал 95" Владимир Остапчук и Юрий Ткач высмеяли предательницу-певицу Таисию Повалий. Недавно Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать ее имущество и права на песни.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Юмористы высмеяли Таисию Повалий, на которую недавно Минюст подал в суд, чтобы конфисковать слова ее восьми песен.

"Говорят, что слов из песни не выкинешь, но конфисковать можно. То есть у Повалий планируют навсегда "должить сладкий грех". Теперь ее поведут в сауну на восемь песен раньше", — пошутили артисты.

Также юмористы добавили, что предательницу планируют лишить семи земельных участков и дома, нескольких автомобилей и домовладения в Украине.

Напомним, студия "Квартал 95" высмеяла оккупантов в Курской области, которые решили окопаться рядом с кладбищем. Также сеть взорвалась от номера о правителе Беларуси Александре Лукашенко — юмористы назвали его "бульбазавром".