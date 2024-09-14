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Звезда "Квартала" Ирина Сопонару призналась, что имеет общего с Милой Кунис

14 сентября 2024 17:00
Валерия Соколенко - Редактор
Ирина Сопонару из "Женского квартала" призналась, что ее связывает с Милой Кунис — видео
Украинская актриса Ирина Сопонара. Фото: instagram/irinasoponaru
Валерия Соколенко - Редактор

Актриса Ирина Сопонару пошутила об общем бэкграунде с американской кинозвездой Милой Кунис, которая имеет украинские корни. Также она объяснила, почему не взяла фамилию новоиспеченного мужчины.

Юмористический номер показали в Instagram.

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Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару недавно вышла замуж и посвятила этому юмористический номер. Вспомнила и об американской кинозвезде Милу Кунис. Юмористка похвасталась, что родилась в одном городе, что и она. А также ходила в ту же школу. В шутку призналась, что сейчас "эта школа была переименована и теперь называется "Кунис Сопонару".

"Ира, ты понимаешь? Что ты вторая женщина после Милы Кунис, которая доказала, что можно не только уехать из Черновцов и не стать гастарбайтером в Италии, но еще и выйти замуж за иностранца?" — сказала актриса

Также Ирина объяснила, почему решила не менять свою фамилию после женитьбы. Считает, что это будет слишком пафосно.

"Мне очень нравится фамилия мужчины. Но и Сопонару — мне нравится. Да и мне кажется, что наше общество к этому еще не готово. Это что я буду Бейнгам Сопонару? Немного пафосно звучит, правда? Такие себе роялти с левого берега", — сказала актриса.

Напомним, звезды "Квартала" высмеяли певицу Таисию Повалий, изменившую Украину. Также Евгений Кошевой показал, как они помогают бойцам на фронте.

Квартал 95 Мила Кунис украинские звезды юмор "Женский квартал" Ирина Сопонару

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