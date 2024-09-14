Ирина Сопонару из "Женского квартала" призналась, что ее связывает с Милой Кунис — видео

Украинская актриса Ирина Сопонара. Фото: instagram/irinasoponaru

Актриса Ирина Сопонару пошутила об общем бэкграунде с американской кинозвездой Милой Кунис, которая имеет украинские корни. Также она объяснила, почему не взяла фамилию новоиспеченного мужчины.

Юмористический номер показали в Instagram.

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Ирина Сопонару ходила в одну школу с Милой Кунис

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару недавно вышла замуж и посвятила этому юмористический номер. Вспомнила и об американской кинозвезде Милу Кунис. Юмористка похвасталась, что родилась в одном городе, что и она. А также ходила в ту же школу. В шутку призналась, что сейчас "эта школа была переименована и теперь называется "Кунис Сопонару".

"Ира, ты понимаешь? Что ты вторая женщина после Милы Кунис, которая доказала, что можно не только уехать из Черновцов и не стать гастарбайтером в Италии, но еще и выйти замуж за иностранца?" — сказала актриса

Также Ирина объяснила, почему решила не менять свою фамилию после женитьбы. Считает, что это будет слишком пафосно.

"Мне очень нравится фамилия мужчины. Но и Сопонару — мне нравится. Да и мне кажется, что наше общество к этому еще не готово. Это что я буду Бейнгам Сопонару? Немного пафосно звучит, правда? Такие себе роялти с левого берега", — сказала актриса.

Напомним, звезды "Квартала" высмеяли певицу Таисию Повалий, изменившую Украину. Также Евгений Кошевой показал, как они помогают бойцам на фронте.