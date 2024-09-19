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Квартал в который раз оскандалился — ради шутки использовали видео погибшего защитника

19 сентября 2024 17:00
Валерия Соколенко - Редактор
Квартал 95 показал погибшего защитника и попал в скандал
Квартал 95. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Кварталовцы попали в очередной скандал. Они использовали видео погибшего защитника из Тернополя Юрия Назаренко в юмористическом выпуске. Артисты станцовали под него и говорили о переговорах.

Об этом пишет местное издание "20 минут".

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Студия "95 квартал" придумала номер о переговорах с Россией. Во время юмористической песни они показали видео с фронта. На нем — погибший военнослужащий Юрий Назаренко. Семья и друзья героя возмущены таким отношением и требуют удалить номер со всех платформ.

"Когда увидела эти танцульки, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих двух людей уже нет в живых? Замазали лица, какие "молодцы". Но есть ли уважение у "Квартала 95" к пропавшим и погибшим военнослужащим? Считает ли "Квартал 95", что я, Остап и семья Сашка (другой участник видео. — Ред.), тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать? Совершенно не тот контекст", — прокомментировала она.

Юмористы на видео повторяют движения, выполняемые военным на видео, и поют: "Вот такой простой формат: автомат — наш дипломат. Потому что не понимают слов других проклятые москали". В этом номере играли Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов.

Местные телеграмм-паблики пишут, что "Квартал" уже извинился перед семьей погибшего. Впрочем, видео еще в сети.

Напомним, актриса "Квартала" Ирина Сопонару рассказала о общем прошлом с Милой Кунис. Также кварталовцы пошутили над певицей Таисией Повалий, предавшей Украину.

скандал Квартал 95 военные украинские звезды юмор

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