Ирина Сопонару похвасталась фигурой в белье

Украинская актриса Ирина Сопонара. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами. Звезда позировала в обольстительном кружевном белье.

Кадры она опубликовала на своей странице в Insatgram.

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Актриса позировала перед камерой в нежном кружевном комплекте бордового цвета, который дополнила полупрозрачным халатом с узорами.

Дополнила свой образ Сопонару массивными серьгами и макияжем с густыми ресницами.

"Улыбающаяся, добрая, нетерпеливая, эмпатийная, иногда литл биччи, но настоящая. И да, я работаю над собой, я хочу быть лучшей версией себя. Без осуждения, без зависти, без злобы. И слава Богу, у меня все получается", — написала актриса.

Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару в кружевах. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару в нежном образе. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару показалась в белье. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинцы в восторге от новой фотосессии актрисы. Пользователи соцсетей восхищаются красотой и фигурой звезды.

"Просто основной инстинкт от невероятной Ирины Сопонари. Сексуальная леди".

"Вы не то что с огоньком, вы с огромным пламенем".

"Такая красивая девочка. Очень сексуально! Тебе идет такая нежность".

"Ирочка просто сказочная, бомбежная".

Комментарии под публикацией Ирины Сопонарю. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Напомним, "Квартал 95" потролил кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также юмористы раз разочаровали украинцев, когда устроили танцы под видео с погибшим защитником.