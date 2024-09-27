Ирина Сопонару похвасталась фигурой в белье

Звезда "Женского квартала" взбудоражила сеть изгибами в кружевном белье
Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами. Звезда позировала в обольстительном кружевном белье.
Кадры она опубликовала на своей странице в Insatgram.
Ирина Сопонару в обольстительном образе
Актриса позировала перед камерой в нежном кружевном комплекте бордового цвета, который дополнила полупрозрачным халатом с узорами.
Дополнила свой образ Сопонару массивными серьгами и макияжем с густыми ресницами.
"Улыбающаяся, добрая, нетерпеливая, эмпатийная, иногда литл биччи, но настоящая. И да, я работаю над собой, я хочу быть лучшей версией себя. Без осуждения, без зависти, без злобы. И слава Богу, у меня все получается", — написала актриса.
Украинцы в восторге от новой фотосессии актрисы. Пользователи соцсетей восхищаются красотой и фигурой звезды.
"Просто основной инстинкт от невероятной Ирины Сопонари. Сексуальная леди".
"Вы не то что с огоньком, вы с огромным пламенем".
"Такая красивая девочка. Очень сексуально! Тебе идет такая нежность".
"Ирочка просто сказочная, бомбежная".
Напомним, "Квартал 95" потролил кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также юмористы раз разочаровали украинцев, когда устроили танцы под видео с погибшим защитником.
Читайте Новини.LIVE!