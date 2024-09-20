Юрій Великий зі студії Квартал 95 спародіював Дональда Трампа

Зірка студії Квартал 95 спародіював Трампа та його заяви про замахи на життя
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий презентував нову пародію, яка вже набрала сотні тисяч переглядів. Цього разу зірка перевтілився в колишнього президента США, учасника цьогорічних президентських виборів в цій країні, Дональда Трампа.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Великого.
Пародія Юрія Великого на Дональда Трампа
На кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вдруге, за останні два місяці, було здійснено спробу замаху. Цього разу інцидент трапився у Флориді, де Дональд грав у гольф.
Великий перевтілився в Трампа, який вирішив, у властивій йому манері, прокоментувати цю подію. А заразом і розповісти, як, на його погляд, пройшли дебати з Камалою Гарріс, кандидаткою в президенти США від Демократичної партії.
У відео зірка студії "Квартал 95" говорить російською мовою, але з американським акцентом. Ім’я колишнього президента США Юрій перекрутив як Долбін.
"У цих передвиборчих перегонах я помітив одну цікаву закономірність. після того, як я провів дебати зі сплячим Джо, на мене було скоєно замах. Після чергових дебатів з Камалою, яка сміється, на мене знову був замах. Збіг? Не думаю!", — заявив псевдо Трамп.
Також Великий, традиційно, залучив у пародію гру слів. Це є однією з фішок актора "Кварталу 95".
"Всім, хто за мене хвилювався, хочу сказати — не треба! В мене поки що є свої зуби і сам за себе все зможу пережувати (тут гра слів від російської мови. — Ред.)", — зазначив пародійний американець.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару зізналась, що має спільного з голлівудською акторкою Мілою Куніс. Також ми розповідали, що кварталівець Віктор Розовий втратив друга на фронті.
Читайте Новини.LIVE!