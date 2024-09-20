Юрій Великий зі студії Квартал 95 спародіював Дональда Трампа

Актор Юрій Великий в новій пародії. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий презентував нову пародію, яка вже набрала сотні тисяч переглядів. Цього разу зірка перевтілився в колишнього президента США, учасника цьогорічних президентських виборів в цій країні, Дональда Трампа.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Великого.

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На кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вдруге, за останні два місяці, було здійснено спробу замаху. Цього разу інцидент трапився у Флориді, де Дональд грав у гольф.

Великий перевтілився в Трампа, який вирішив, у властивій йому манері, прокоментувати цю подію. А заразом і розповісти, як, на його погляд, пройшли дебати з Камалою Гарріс, кандидаткою в президенти США від Демократичної партії.

У відео зірка студії "Квартал 95" говорить російською мовою, але з американським акцентом. Ім’я колишнього президента США Юрій перекрутив як Долбін.

"У цих передвиборчих перегонах я помітив одну цікаву закономірність. після того, як я провів дебати зі сплячим Джо, на мене було скоєно замах. Після чергових дебатів з Камалою, яка сміється, на мене знову був замах. Збіг? Не думаю!", — заявив псевдо Трамп.

Також Великий, традиційно, залучив у пародію гру слів. Це є однією з фішок актора "Кварталу 95".

"Всім, хто за мене хвилювався, хочу сказати — не треба! В мене поки що є свої зуби і сам за себе все зможу пережувати (тут гра слів від російської мови. — Ред.)", — зазначив пародійний американець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару зізналась, що має спільного з голлівудською акторкою Мілою Куніс. Також ми розповідали, що кварталівець Віктор Розовий втратив друга на фронті.