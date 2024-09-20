Юрий Великий из студии Квартал 95 спародировал Дональда Трампа

Актер Юрий Великий в новой пародии. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий представил новую пародию, которая уже набрала сотни тысяч просмотров. В этот раз звезда превратилась в бывшего президента США, участника нынешних президентских выборов в этой стране, Дональда Трампа.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Великого.

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Пародия Юрия Великого на Дональда Трампа

На кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во второй раз, за последние два месяца, была предпринята попытка покушения. В этот раз инцидент произошел во Флориде, где Дональд играл в гольф.

Великий перевоплотился в Трампа, решившего, в присущей ему манере, прокомментировать это событие. А заодно и рассказать, как, по его мнению, прошли дебаты с Камалой Харрис, кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В видео звезда студии "Квартал 95" говорит на русском языке, но с американским акцентом. Имя бывшего президента США Юрий извратил как Долбин.

"В этой предвыборной гонке я заметил одну интересную закономерность. После того, как я провел дебаты со спящим Джо, на меня было совершено покушение. После очередных дебатов со смеющейся Камалой на меня опять было покушение. Совпадение? Не думаю!", — заявил псевдо Трамп.

Также Великий, традиционно, привлек в пародию игру слов. Это одна из фишек актера "Квартала 95".

"Всем, кто за меня переживал, хочу сказать — не надо! У меня пока есть свои зубы и сам за себя все смогу пережевать", — отметил пародийный американец.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару призналась, что имеет общего с голливудской актрисой Милой Кунис. Также мы рассказывали, что кварталовец Виктор Розовый потерял друга на фронте.