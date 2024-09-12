Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пародист з "Кварталу 95" показав, як Пєсков поїв Путіна "еліксиром молодості" arrow

Пародист з "Кварталу 95" показав, як Пєсков поїв Путіна "еліксиром молодості"

12 вересня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Юрій Великий потролив Путіна новою пародією
Актор Юрій Великий спародіював Володимира Путіна. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий повеселив українців новою пародією на президента Володимира Путіна та його прессекретаря Дмитра Пєскова. Артист показав своє бачення, як кривавий диктатор намагається зберегти свою молодість.

Відео було опубліковано в YouTube.

Читайте також:

Юрій Великий висміяв президента РФ Путіна

Актор показав, як Пєсков намагається напоїти Путіна "еліксиром молодості". Прессекретар російського диктатора розповідає про те, як вчені вивели формулу "чудодійного" напою.

"Ні для кого не секрет, що сучасною Росією керує нездорова людина з манією величі, що вийшла з-під контролю. І той факт, що нещодавно Путін доручив своїм ученим винайти еліксир вічної молодості — ще одне тому підтвердження. Російський президент, який кинув виклик усьому цивілізованому світу, тепер кидає виклик усім законам природи", — підписав нове відео Юрій Великий.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".

володимир путін Квартал 95 Дмитро Пєсков Юрій Великий українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

17:06 Одеса може стати одним з центрів виробництва дронів — що для цього потрібно

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра