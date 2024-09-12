Юрій Великий потролив Путіна новою пародією

Актор Юрій Великий спародіював Володимира Путіна. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий повеселив українців новою пародією на президента Володимира Путіна та його прессекретаря Дмитра Пєскова. Артист показав своє бачення, як кривавий диктатор намагається зберегти свою молодість.

Відео було опубліковано в YouTube.

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Актор показав, як Пєсков намагається напоїти Путіна "еліксиром молодості". Прессекретар російського диктатора розповідає про те, як вчені вивели формулу "чудодійного" напою.

"Ні для кого не секрет, що сучасною Росією керує нездорова людина з манією величі, що вийшла з-під контролю. І той факт, що нещодавно Путін доручив своїм ученим винайти еліксир вічної молодості — ще одне тому підтвердження. Російський президент, який кинув виклик усьому цивілізованому світу, тепер кидає виклик усім законам природи", — підписав нове відео Юрій Великий.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".