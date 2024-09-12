Юрий Великий потролил Путина новой пародией

Актер Юрий Великий спародировал Владимира Путина. Фото: скриншот YouTube

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий порадовал украинцев новой пародией на президента Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Артист показал свое видение, как кровавый диктатор пытается сохранить свою молодость.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Актер показал, как Песков пытается напоить Путина "эликсиром молодости". Пресс-секретарь российского диктатора рассказывает о том, как ученые вывели формулу "чудодейственного" напитка.

"Ни для кого не секрет, что современной Россией руководит нездоровый человек с манией вышедшего из-под контроля величия. И тот факт, что недавно Путин поручил своим ученым изобрести эликсир вечной молодости — еще одно тому подтверждение. Российский президент, бросивший вызов всему цивилизованному миру теперь бросает вызов всем законам природы", — подписал новое видео Юрий Великий.

Напомним, студия "Квартал 95" высмеяла оккупантов в Курской области, которые решили окопаться рядом с кладбищем. Также сеть взорвалась от номера о правителе Беларуси Александре Лукашенко — юмористы назвали его "бульбазавром".