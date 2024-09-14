Віктор Розовий щемливо згадав вбитого побратима на війні — фото

Український захисник та гуморист Віктор Розовий. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Колишній військовослужбовець Віктор Розовий поділився переживаннями щодо втрати друга. Він згадав свого побратима Миколу Лукʼянюка з позивним "Рет".

Про це написав в Instagram.

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Актор "Ліги сміху" Віктор Розовий продовжує проходити реабілітацію та оговтуватись після важкого поранення на фронті. Він пригадав свого наставника Миколу Лукʼянюка з позивним "Рет". Його смерть розбила артисту серце.

"Одна з тих втрат, яка по мені дуже сильно вдарила, а українці навіть не знають, якого рівня ця втрата для України. Наставник... Друг... Рет!" — написав Віктор.

Сторіз Віктора Розового. Фото: instagram/viktor_rozovyi

16 червня на фронті загинув старший сержант Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Лукʼянюк із позивним "Рет".

Загиблий військовий Микола Лукʼянюк. Фото: Twitter

Микола Лукʼянюк у 18 років залишив університет та добровольцем пішов захищати Батьківщину від російських окупантів в АТО. Він воював на Маріупольському напрямку, поблизу Широкиного та мав багато нагород, зокрема медалі "За жертовність і любов до України", "За участь у бойових діях", "За службу", відзнака "За зразкову службу" і не тільки.

Нагадаємо, гуморист Віктор Розовий потрапив у російську версію "миротворця". Також він показав, як відновлює руку після поранення на війні.