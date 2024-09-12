Віктор Розовий потрапив до російського "миротворця" — реакція гумориста

Український гуморист та колишній військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube

Гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий розповів, що знайшов себе на російському сайті "Немезіда". Це аналог українського "Миротворця", де публікують злочини проти державності.

Новиною ветеран поділився в Instagram.

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Зірка "Кварталу" розповів, що знайшов свій профіль з особистою інформацією на російському сайті, який є аналогом "Миротворця". Найімовірніше йдеться про хакерський ресурс "Немезіда".

"Я на ру***вому миротворці. А моя класна керівничка казала мені, що я нічого в житті не доб'юся!" — написав Розовий.

Віктор Розовий потрапив в російський "миротворець". Фото: instagram/viktor_rozovy

Російські хакери створили аналог українського "Миротворця" — проєкт "Немезіда" (Project Nemesis). Це вебсайт, на якому публікують фотографії та особисті дані сотень людей, що воюють від імені України, зокрема їхні дати народження, адреси, номери телефонів, номери паспортів, особисті профілі в соціальних мережах тощо.

Нагадаємо, Віктор Розовий проходить складну реабілітацію після важкого поранення на фронті. Також він зізнався, чи зможе коли-небудь знову почати ходити.