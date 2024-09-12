Виктор Розовый попал к российскому "миротворцу" - реакция юмориста

Звезда "Квартала" Виктор Розовый попал в российский "миротворец"
Юморист и военнослужащий Виктор Розовый рассказал, что нашел себя на российском сайте "Немезида". Это аналог украинского "Миротворца", где публикуют преступления против государственности.
Новостью ветеран поделился в Instagram.
Виктор Розовый попал в российскую "Немезиду"
Звезда "Квартала" рассказал, что нашел свой профиль с личной информацией на российском сайте, который является аналогом "Миротворца". Скорее всего, речь идет о хакерском ресурсе "Немезида".
"Я на ру***вом миротворце. А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!" — написал Розовый.
Российские хакеры создали аналог украинского "Миротворца" — проект "Немезида" (Project Nemesis). Это вебсайт, на котором публикуют фотографии и личные данные сотен людей, воюющих от имени Украины, в частности, их даты рождения, адреса, номера телефонов, номера паспортов, личные профили в социальных сетях и т.д.
Напомним, Виктор Розовый проходит сложную реабилитацию после тяжелого ранения на фронте. Также он признался, сможет ли когда-нибудь снова начать ходить.
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