Виктор Розовый попал к российскому "миротворцу" - реакция юмориста

Украинский юморист и бывший военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Юморист и военнослужащий Виктор Розовый рассказал, что нашел себя на российском сайте "Немезида". Это аналог украинского "Миротворца", где публикуют преступления против государственности.

Новостью ветеран поделился в Instagram.

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Звезда "Квартала" рассказал, что нашел свой профиль с личной информацией на российском сайте, который является аналогом "Миротворца". Скорее всего, речь идет о хакерском ресурсе "Немезида".

"Я на ру***вом миротворце. А моя классная руководительница говорила мне, что я ничего в жизни не добьюсь!" — написал Розовый.

Виктор Розовый попал в российский миротворец. Фото: instagram/viktor_rozovy

Российские хакеры создали аналог украинского "Миротворца" — проект "Немезида" (Project Nemesis). Это вебсайт, на котором публикуют фотографии и личные данные сотен людей, воюющих от имени Украины, в частности, их даты рождения, адреса, номера телефонов, номера паспортов, личные профили в социальных сетях и т.д.

Напомним, Виктор Розовый проходит сложную реабилитацию после тяжелого ранения на фронте. Также он признался, сможет ли когда-нибудь снова начать ходить.