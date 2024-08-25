Віктор Розовий показав деталі реабілітації

Український комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube

Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", отримав важке поранення на фронті і нині проходить тривалу реабілітацію. Захисник показав шанувальникам, як відновлює руку.

Відео він опублікував в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Військовий показався підписникам на лікарняному ліжку. На кадрах відео Розовий намагається наколоти на виделку шматочок дині рукою, яка була пошкоджена осколком від снаряда. Артист додав, що йому нещодавно зняли шви, накладені під час операції на черепі.

"Їм диню, лівою рукою. То на голові мені шви знімали", — підписав Розовий кадри.

Публікація Віктора Розового. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Нагадаємо, 21 березня Розовий під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення голови. Два тижні після важкої евакуації за життя військового боролися медики. Зараз Віктор потребує реабілітації за кордоном.

Нагадаємо, дружина Розового повеселила шанувальників кумедним відео із улюбленцем військового. Він розповів, хто врятував його від загибелі. Також комік висміяв пропагандистів.