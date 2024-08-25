Виктор Розовый показал детали реабилитации

Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube

Виктор Розовый, известный многим украинцам в роли юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", получил тяжелое ранение на фронте и сейчас проходит длительную реабилитацию. Защитник показал поклонникам, как восстанавливает руку.

Видео он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Виктор Розовый проходит реабилитацию

Военный показался подписчикам на больничной койке. На кадрах видео Розовый пытается наколоть на вилку кусочек дыни рукой, которая была повреждена осколком от снаряда. Артист добавил, что ему недавно сняли швы, наложенные во время операции на черепе.

"Ем дыню, левой рукой. То на голове мне швы снимали", — подписал Розовый кадры.

Публикация Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.

Напомним, жена Розового повеселила поклонников забавным видео с любимцем военного. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.