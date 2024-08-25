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Звезда "Лиги смеха" показал, как восстанавливает руку после тяжелого ранения на передовой

25 августа 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый показал детали реабилитации
Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Виктор Розовый, известный многим украинцам в роли юмориста из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", получил тяжелое ранение на фронте и сейчас проходит длительную реабилитацию. Защитник показал поклонникам, как восстанавливает руку.

Видео он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Военный показался подписчикам на больничной койке. На кадрах видео Розовый пытается наколоть на вилку кусочек дыни рукой, которая была повреждена осколком от снаряда. Артист добавил, что ему недавно сняли швы, наложенные во время операции на черепе.

"Ем дыню, левой рукой. То на голове мне швы снимали", — подписал Розовый кадры.

Звезда "Лиги смеха" показал, как восстанавливает руку после тяжелого ранения на передовой - фото 1
Публикация Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.

Напомним, жена Розового повеселила поклонников забавным видео с любимцем военного. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.

Лига Смеха украинские звезды реабилитация Виктор Розовый

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