Віктор Розовий зізнався, чи зможе стати на ноги

Український комік та військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", отримав важке поранення на фронті і нині проходить тривалу реабілітацію. Захисник вперше відповів, чи за прогнозами лікарів він знову зможе стати на ноги.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Віктор Розовий про прогнози лікарів

Військовий отримав важке осколкове поранення голови та нещодавно переніс операцію із відновлення черепа. Розовий вже пів року проходить реабілітацію в лікарні. Нині захисник пересувається на кріслі колісному та під пильним наглядом фахівців намагається знову стати на ноги.

Військовий вперше розповів, чи зможе він за прогнозами лікарів знову ходити. Він зізнався, що стосовно ніг у нього позитивний прогноз, однак, найімовірніше, його ліва рука може ніколи не відновитися.

"Кажуть 100%, але потрібен час і єб*шити. А от рука всіх функцій на 100% не відновить. Вишивати хрестиком не зможу", — пояснив Розовий.

Публікація Віктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, дружина Розового повеселила шанувальників кумедним відео із улюбленцем військового. Він розповів, хто врятував його від загибелі. Також комік висміяв пропагандистів.