Виктор Розовый признался, сможет ли стать на ноги

Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

Виктор Розовый, известный многим украинцам в качестве юмориста из команды "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лиге смеха", получил тяжелое ранение на фронте и сейчас проходит длительную реабилитацию. Защитник впервые ответил, сможет ли по прогнозам врачей вновь стать на ноги.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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Виктор Розовый о прогнозах врачей

Военный получил тяжелое осколочное ранение головы и недавно перенес операцию по восстановлению черепа. Розовый уже полгода проходит реабилитацию в больнице. Сейчас защитник передвигается на кресле-коляске и под пристальным наблюдением специалистов пытается снова встать на ноги.

Военный впервые рассказал, сможет ли он по прогнозам врачей снова ходить. Он признался, что по отношению к ногам у него положительный прогноз, однако, вероятнее всего, его левая рука может никогда не восстановиться.

"Говорят 100%, но нужно время и еб*шить. А вот рука всех функций на 100% не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", — объяснил Розовый.

Публикация Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, жена Розового повеселила поклонников забавным видео с любимцем военного. Он рассказал, кто спас его от смерти. Также комик высмеял пропагандистов.