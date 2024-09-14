Виктор Розовый щемяще вспомнил убитого побратима на войне.

Украинский защитник и юморист Виктор Розовый. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Бывший военнослужащий Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга. Он вспомнил своего наставника Николая Лукьянюка с позывным "Рэт".

Об этом написал в Instagram.

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Актер "Лиги смеха" Виктор Розовый продолжает проходить реабилитацию и приходить в себя после тяжелого ранения на фронте. Он вспомнил своего наставника Николая Лукьянюка с позывным "Рэт". Его смерть разбила артисту сердце.

"Одна из тех потерь, которая по мне очень сильно ударила, а украинцы даже не знают, какого уровня эта потеря для Украины. Наставник... Друг... Рэт!" — написал Виктор.

Сториз Виктора Розового. Фото: instagram/viktor_rozovyi

16 июня на фронте погиб старший сержант Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Лукьянюк с позывным "Рэт".

Погибший военный Николай Лукьянюк. Фото: Twitter

Николай Лукьянюк в 18 лет покинул университет и добровольцем пошел защищать Родину от российских оккупантов в АТО. Он воевал на Мариупольском направлении, вблизи Широкино и имел много наград, в частности медали "За жертвенность и любовь к Украине", "За участие в боевых действиях", "За службу", отличие "За образцовую службу" и не только.

Напомним, юморист Виктор Розовый попал в российскую версию "миротворца". Также он показал, как восстанавливает руку после ранения на войне.