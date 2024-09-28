"Квартал" высмеял Марьяну Безуглу и Валерия Залужного.

Юмористическое шоу "Жгучие News". Фото: скриншот

Звезды студии "Квартал 95" Владимир Остапчук и Ирина Сопонару высмеяли народную депутатку Марьяну Безуглую, которую уволили из оборонного комитета Верховной Рады. Также вспомнили и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Видео показали в YouTube.

Читайте также:

"Квартал" высмеял Марьяну Безуглую и Валерия Залужного

Студия "Квартал 95" потролила народного депутата Марьяну Безуглую. Они вспомнили ее увольнение из оборонного комитета Верховной Рады, новое назначение в комитет внешней политики и отношения с Петром Порошенко и Валерием Залужным.

"Проще говоря, этим решением, Верховная Рада расширила список тем, по которым Безуглая может высказываться в Facebook. Как настоящая девушка Марьяна должна была сказать парламенту: "Ааа, это не ты меня бросаешь. Это я сама от тебя ухожу", — посмеялись юмористы.

Также они не забыли поговорить и о ее отношениях с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным, который сейчас назначен послом в Великобритании.

"Напомним, что Марьяна Безуглая — это та женщина, перед которой не устоял сам Валерий Залужный и уехал в Великобританию. Как только он привык к новой должности, как Безуглая стала к нему немного ближе", — сказали Остапчук и Сопонару.

Шутливые посты Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

В то же время кварталовцы пошутили и над пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Возможно, этим решением в Верховной Раде хотели отбить желание Петра Порошенко выехать за границу. Потому что если внешней политикой будет заниматься Безуглая, то Петру Порошенко лучше побыть внутри, в Украине", — добавили юмористы.

Напомним, звезда "Квартала" Ирина Сопонару поразила обнаженными фотографиями в кружевном белье. Также юморист Юрий Великий пародировал Рамзана Кадырова.