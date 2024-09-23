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Зірка студії "Квартал 95" в черговий раз висміяв Кадирова та згадав про Ілона Маска

23 вересня 2024 17:00
Віталій Ковальчук - Редактор
Юрій Великий зі студії "Квартал 95" висміяв Рамзана Кадирова та згадав про Ілона Маска
Актор Юрій Великий в новій пародії. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy
Віталій Ковальчук - Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговий раз спародіював голову російського регіону Чечні, путініста та терориста Рамзана Кадирова. В ній шоумен згадав і американського бізнесмена Ілона Маска.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Юрія Великого.

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Напередодні Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск відключив електрокар Tesla Cybertruck, який нібито раніше подарував йому. Він додав, що транспорт вимкнули віддалено. Саме цю ситуацію і спародіював у новому відео Юрій Великий. 

У ролику він з’являється в уже відомому багатьом шанувальникам зірки студії "Квартал 95" образі. Втім, цього разу, окрім бороди, на одязі псевдо Кадирова закріплені скотчем банани. Що додало комічності ситуації.

Юрій Великий залучив у пародію гру слів. Це є однією з фішок актора "Кварталу 95".

"Негайно вибачайсь, Ілон Дон. І поверни все назад кобилам, ой, верни все, як було, Дон. І всі свої вибачення запишеш на камеру і в письмовому варіанті відправ мені на пейджер", — заявив пародійний Кадиров.  

Менш ніж за добу відео Юрія Великого набрало понад 350 тисяч переглядів та півтори тисячі коментарів. Після початку повномасштабної війни зірка "Кварталу 95" записав чимало пародій на Кадирова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Великий спародіював американського політика Дональда Трампа та його заяви про замахи на життя. Також ми розповідали, що "Квартал 95" потролив нардепа Миколу Тищенка, який під час вручення підозри розбив свій телефон.

Квартал 95 Рамзан Кадиров Юрій Великий українські зірки гумор

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