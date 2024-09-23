Юрий Великий из студии "Квартал 95" высмеял Рамзана Кадырова и вспомнил об Илоне Маске

Актер Юрий Великий в новой пародии. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз спародировал главу российского региона Чечни, путиниста и террориста Рамзана Кадырова. В ней шоумен упомянул и американского бизнесмена Илона Маска.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Юрия Великого.

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Накануне Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил якобы ранее подаривший ему электрокар Tesla Cybertruck. Он добавил, что транспорт отключен удаленно. Именно эту ситуацию и спародировал в новом видео Юрий Великий.

В ролике он появляется в уже известном многим поклонникам звезды студии "Квартал 95" образе. Впрочем, на этот раз, кроме бороды, на одежде псевдо Кадырова закреплены скотчем бананы. Что придало комичности ситуации.

Юрий Великий вовлек в пародию игру слов. Это одна из фишек актера "Квартала 95".

"Немедленно извиняйся, Илон Дон. И верни все назад кобылам, ой, верни все, как было, Дон. И все свои извинения запишешь на камеру и в письменном варианте отправь мне на пейджер", — заявил пародийный Кадыров.

Меньше чем за сутки видео Юрия Великого набрало более 350 тысяч просмотров и полторы тысячи комментариев. После начала полномасштабной войны звезда "Квартала 95" записал немало пародий на Кадырова.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий спародировал американского политика Дональда Трампа и его заявления о покушениях на жизнь. Также мы рассказывали, что "Квартал 95" потролил нардепа Николая Тищенко, который во время вручения подозрения разбил свой телефон.