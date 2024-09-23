Юрий Великий из студии "Квартал 95" высмеял Рамзана Кадырова и вспомнил об Илоне Маске

Звезда студии "Квартал 95" в очередной раз высмеял Кадырова и вспомнил об Илоне Маске
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз спародировал главу российского региона Чечни, путиниста и террориста Рамзана Кадырова. В ней шоумен упомянул и американского бизнесмена Илона Маска.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Юрия Великого.
Юрий Великий высмеял Рамзана Кадырова
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил якобы ранее подаривший ему электрокар Tesla Cybertruck. Он добавил, что транспорт отключен удаленно. Именно эту ситуацию и спародировал в новом видео Юрий Великий.
В ролике он появляется в уже известном многим поклонникам звезды студии "Квартал 95" образе. Впрочем, на этот раз, кроме бороды, на одежде псевдо Кадырова закреплены скотчем бананы. Что придало комичности ситуации.
Юрий Великий вовлек в пародию игру слов. Это одна из фишек актера "Квартала 95".
"Немедленно извиняйся, Илон Дон. И верни все назад кобылам, ой, верни все, как было, Дон. И все свои извинения запишешь на камеру и в письменном варианте отправь мне на пейджер", — заявил пародийный Кадыров.
Меньше чем за сутки видео Юрия Великого набрало более 350 тысяч просмотров и полторы тысячи комментариев. После начала полномасштабной войны звезда "Квартала 95" записал немало пародий на Кадырова.
Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий спародировал американского политика Дональда Трампа и его заявления о покушениях на жизнь. Также мы рассказывали, что "Квартал 95" потролил нардепа Николая Тищенко, который во время вручения подозрения разбил свой телефон.
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